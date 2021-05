Covid-19: Governo e Prefeitura anunciam 10 novos leitos de UTI

Divulgação/PMTL Leitos de UTI

Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com a prefeitura de Três Lagoas anunciaram nesta sexta-feira (28) a instalação de 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Auxiliadora. Ao todo serão investidos R$ 2.277.020,50 nos equipamentos, que serão destinados aos pacientes com Covid-19.

O custeio de todas as despesas ficaram a cargo da Prefeitura e do Governo do Estado, cada entidade ficará responsável por 50% do investimento em cada operação.

Divulgação/PMTL Reunião entre as secretarias do estado e município

Por meio de um ofício encaminhado pela Prefeitura de Três Lagoas ao secretário de Saúde do Estado de MS, Geraldo Resende, a secretária municipal Elaine Fúrio e o prefeito Angelo Guerreiro destacaram a necessidade da instalação dos leitos, visto que na última quinta-feira (27) a atual ocupação da UTI do Hospital Auxiliadora estava em quase 100%.

De acordo com a prefeitura, serão pagos em parcela única R$ 837.020,50 destinados à adequação do ambiente e compra de equipamentos, o Estado irá repassar R$ 418.510,25 e o Município a outra metade do mesmo valor, conforme previsto no termo aditivo assinado pelas entidades.

Cada leito aberto terá o custo diário de R$ 1.600,00 até a habilitação pelo Ministério da Saúde, ao final dos 90 dias de operação dos leitos, terão sido investidos R$ 1.440 milhão.

Administração Municipal informou no ofício que a operacionalização dos leitos está prevista por um período de 90 dias, com início de funcionamento previsto para 20 dias após o pagamento da primeira parcela.