Covid-19: Dourados decreta lockdown por 14 dias a partir de domingo

Assecom Militares fazem desinfecção contra coronavírus no terminal de transbordo de Dourados



Foi anunciado nesta sexta-feira (28) pelo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), o lockdown de 14 dias a partir deste domingo (30), após agravamento dos casos de contaminação por covid-19. A medida é considerada a mais severa no enfrentamento à pandemia, porém se faz altamente necessária diante do quadro de quase 200 novos casos da doença por dia e de uma média de 50 pessoas na fila de espera por uma vaga de UTI Covid, conforme a prefeitura do município.



“Estamos vivendo um momento importante, porém difícil. Enfrentando um inimigo que é o vírus da Covid-19 e lamentando o cenário que não é só em Dourados, mas do Brasil. E se nenhuma medida efetiva for tomada no nosso município podemos perder o controle da situação. Estamos com uma média de 40 a 50 pessoas na fila da UTI diariamente. Esse é um momento de união. Estamos trabalhando, fazendo tudo o que está ao nosso alcance e precisamos passar por esse momento juntos. Entendemos que é um momento que a sociedade precisa se unir para juntos oferecermos condições para que o serviço de saúde continue atendendo”, pondera o Prefeito Alan Guedes.



Com o Lockdown, fica proibida a circulação de pessoas nas vias públicas durante todo o dia. As pessoas só podem sair de casa para ir a supermercados, açougues e padarias, farmácias, hospitais e postos de gasolina, mas é preciso seguir algumas restrições. Também fica proibida a venda de bebidas alcoólicas.



Estes estabelecimentos podem abrir, mas devem atender apenas com 50% da capacidade. Será permitida a entrada de apenas uma pessoa por família, salvo em casos de famílias monoparentais e pessoas que precisem de acompanhante devido a condições físicas e psicológicas.



Os supermercados, açougues e padarias podem funcionar de segunda à sábado até às 18h. No domingo, será permitido funcionar até às 14h. As distribuidoras de água e gás podem funcionar de segunda à sábado até às 18h. Postos de gasolina e farmácia podem funcionar 24h dia.



Os serviços de saúde que atendem urgência, emergência e alto risco vão continuar funcionando normalmente. Atendimentos eletivos ficam suspensos. Serviços de transporte de passageiros e ônibus poderão funcionar para pessoas que precisarem dos serviços com 50% de capacidade de pessoas sentadas. Todas as regras do decreto serão publicadas até o final do desta sexta-feira (28).