Costa Rica está no grau extremo de contágio por covid-19

Prefeitura de Costa Rica Vista aérea de Costa Rica

Última atualização do programa Prossegui do Governo de Mato Grosso do Sul, trouxe quatro cidades em grau extremo (cinza) de contágio. Foram classificadas Costa Rica, Campo Grande, Bela Vista e Aral Moreira.





Divulgação/SES Mapa Prosseguir cidades em grau extremo

A crise gerada no sistema, causou o pedido de exoneração da então secretária de Saúde, Juliana Oliveira Dias Corrêa, que deixou o cargo na última semana. A pasta ficou sem gestor por cinco dias. O novo secretário foi nomeado na segunda-feira (22), trata-se do advogado e ex-prefeito de Costa Rica, Jesus Queiroz Baird. Segundo o site Costa Rica em Foco, até fechamento desta reportagem a Prefeitura de Costa Rica não havia divulgado se novas medidas seriam tomadas.



Costa Rica estava na bandeira vermelha, que significava nível elevado, passando agora para o nível extremo. Nesta bandeira, conforme recomendado pelo Prosseguir, somente serviços essenciais devem funcionar, mas cabe ao Governo Municipal adotar as medidas.



A situação da pandemia em Costa Rica vem piorando há dias, com o nível de casos, internações e suspeitos subindo de maneira rápida. Medidas mais restritivas foram tomadas na semana passada e os efeitos só devem começar a aparecer após 15 dias.



Outra situação delicada é a vacinação lenta, problema que o País todo enfrenta. Segundo a Prefeitura de Costa Rica, apenas 1.7 mil doses foram aplicadas, contando a primeira e a segunda.





Prosseguir

Em nova atualização do mapa Prosseguir, nesta quarta-feira (24), mostra que 48 cidades de Mato Grosso do Sul, estão em risco elevado de contaminação por covid-19 e quatro em grau extremo. Os municípios com pior classificação (cinza) são: Campo Grande, Aral Moreira, Bela Vista e Costa Rica. Já os municípios na cor vermelha (risco elevado) são: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Eldorado.



Além de Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã e Porto Murtinho. Segundo o mapa ainda: Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu e Três Lagoas. Completando o mapa, 24 municípios estão na cor laranja (médio grau de risco) e três na amarela (tolerável). Nenhum deles está na verde (baixo risco). Em relação a última semana, 17 municípios regrediram na classificação, 54 permaneceram com o mesmo grau de risco e apenas 8 progrediram.