Corumbá terá obra para conter alagamentos na região do Cristo e Cravo Vermelho

Clóvis Neto/PMC Projeto faz parte da implantação do Parque Linear das Jaguatiricas financiada pelo FONPLATA

Nesta quarta-feira (13), a prefeitura de Corumbá informa que a construção da macrodrenagem vai resolver definitivamente os problemas provocados pelas fortes chuvas na região do Cristo Redentor e do Cravo Vermelho I, II, e II, já foi iniciada pela Prefeitura de Corumbá. O projeto faz parte da implantação do Parque Linear das Jaguatiricas, obra financiada pelo FONPLATA e começada em 2020.

De acordo com o prefeito Marcelo Iunes, “É um serviço complexo, demorado, que envolve explosão de rochas, rebaixamento de minadouros e outros serviços complementares. São obras muito grandes, mas que resolvem a situação, como já foi feito no bairro Aeroporto, na região do conjunto Tiradentes, e no bairro Padre Ernesto Sassida”. A prefeitura montou um ponto de atendimento às famílias atingidas pela enchente na escola José de Souza Damy.

Durante visita a Escola, Iunes conversou com moradores afetados pela chuva e deixou toda a estrutura da Prefeitura voltada para amenizar a situação dessas famílias. “Estamos fazendo todo o possível para ajudar essas pessoas. Vamos ficar aqui na escola o tempo que for necessário. E o poliesportivo, na Porto Carreiro, já está sendo preparado para receber quem não tenha para onde ir”, enfatiza.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, solicitou ajuda da sociedade. “Muita gente perdeu praticamente tudo que tinha. Então quem puder auxiliá-las com roupas, colchão, produto de higiene pessoal, alimentos ou qualquer outra utilidade, pode deixar sua doação aqui no Damy”, pontua.

Ainda conforme a secretária, “Essas doações serão juntadas aos materiais que a Prefeitura já dispõe, como lonas e cestas-básicas, e serão repassados às pessoas que realmente estão mais precisando neste momento”, conclui.