Corumbá tem R$ 106,9 milhões em obras e ações em 2019

Prefeitura de Corumbá Balanço foi apresentado nesta sexta-feira

Em um balanço de 2019 o prefeito de Corumbá Marcelo Iunes apresentou os processos já licitados para 2020. São várias ações que abrangem todas as áreas do Município e somam investimentos de R$ 106.965.125,73 milhões nos últimos anos.



O prefeito também ressaltou a importância da parceria com o governador Reinaldo Azambuja e com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, que só no final do último ano assegurou mais de R$ 12 milhões em investimentos na Saúde, na Segurança Pública, no Turismo de Corumbá e na Infraestrutura de Corumbá. Segundo a assessoria Iunes ainda anunciou a realização do Festival Internacional de Pesca Amadora, que acontece em abril.



Sobre o FONPLATA, as principais mudanças feitas no projeto inicial e que permitiram ampliar a quantidade de bairros assistidos por obras de drenagem, pavimentação asfáltica e recapeamento de várias ruas.



Com essa economia, que totalizou cerca de U$ 6 milhões sobrou mais dinheiro para investir em obras de drenagem e pavimentação em toda a cidade, inclusive no bairro Padre Ernesto Sassida, na avenida Porto Carreiro e no Conjunto Vitória Régia, onde as obras já começaram.



Nos investimentos feitos em estrutura nos últimos 14 anos. De 2005 a 2012, por exemplo, a cidade recebeu 464 mil metros quadrados de pavimentação, segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. De 2013 a 2016 esse número caiu para 136,2 mil e, de 2017 a 2019, já subiu para 255,5 mil metros quadrados de vias pavimentadas.



Quando o assunto é drenagem, nenhuma outra gestão investiu tanto na área. De 2005 a 2012 foram 19,7 mil metros executados; de 2013 a 2016 foram 7,3 mil metros; e de 2017 a 2019 21,8 mil metros de drenagem. E de recapeamento, já entregou à população mais de 463,8 mil metros de ruas refeitas.