Corumbá têm mais duas mortes confirmadas por covid-19

Nesta quarta-feira (06), o município de Corumbá confirmou mais duas mortes por covid-19 através da Secretaria de Saúde do município. Entre as vítimas está o auxiliar de enfermagem Eder Salazar de Macedo, de 59 anos, que trabalhava há 18 anos na Santa Casa da cidade.

Segundo o boletim municipal, Eder era diabético e hipertenso, e foi acometido pelo coronavírus no dia 27 de dezembro veio a óbito na última terça-feira (05). Este é o sétimo profissional de Saúde que morre pela doença no município e o 16º funcionário da enfermagem no Estado, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem.

Em nota divulgada, a Santa Casa e o Coren/MS manifestaram os sentimentos pela perda e reconheceram o trabalho essencial que o profissional desempenhou durante a carreira.

A segunda vítima confirmada pela secretaria municipal de saúde é a de uma mulher, de 47 anos, sem comorbidade relatada. Ela foi notificada no dia 25 de dezembro com a covid e faleceu também nesta terça-feira.

Com estes novos registros, o município de Corumbá soma 203 vidas perdidas para o coronavírus desde o início da pandemia. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não incluiu os cinco óbitos confirmados de ontem para hoje e informou 198 mortes no boletim desta quarta-feira.