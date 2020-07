Corumbá lança IPTU 2020 com descontos de até 30%

PMC Vista aérea de Corumbá

A prefeitura de Corumbá lançou nessa quinta-feira (9) o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício 2020.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, o prazo de pagamento foi estendido para agosto, e foi mantido o desconto de 30% para quem quitar o IPTU à vista. Quem optar pelo parcelamento do imposto em até cinco vezes, terá desconto de 10%.

Outra novidade no IPTU 2020 é o desconto de 20% para quem pagar o imposto, em parcela única, até o dia 10 de setembro. Todos os descontos incidem somente no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, não abrangendo as Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis.

“O IPTU é a principal fonte de recursos próprios do Município. Todo dinheiro arrecadado com o imposto é revertido em melhorias para a população, tanto em serviços quanto em obras executadas somente pela Prefeitura, como a Capela Municipal e o novo Ponto de ônibus Central, por exemplo”, explicou o prefeito Marcelo Iunes.