Contemplados dos apartamentos no Residencial Aero Rancho 7 devem apresentar as documentações

Saul Schramm/ Portal MS Os imóveis não podem ser vendidos ou alugados

Os 119 contemplado no sorteio de apartamentos da Agehab no Residencial Jardim Aero Rancho 7, em Campo Grande (MS) têm até a próxima sexta-feira, 30 de agosto, para apresentar os documentos que confirmem os critérios de seleção das moradias.

Com os documentos, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai montar dossiês que serão encaminhados à Caixa Econômica Federal (CEF) para aprovação final do candidato. Ao todo, serão destinados pela Agehab na Capital 602 unidades habitacionais.

Os apartamentos estão divididos em quatro empreendimentos: Residencial Portal das Laranjeiras (210); Residencial Sírio Libanês I, II e III (154); Residencial Jardim Aero Rancho 7 (119) e Residencial Jardim Aero Rancho 8 (119).

O sorteio público que definiu a lista de beneficiários para os apartamentos foi realizado no dia 29 de junho deste ano. Segundo assessoria, a entrega dos documentos começou em 29 de julho para os listados para o Sírio Libanês; e 5 de agosto para os destinados pra o Portal das Laranjeiras.

Aqueles sorteados para o Residencial Aero Rancho 7 começaram na terça-feira (27) a apresentação dos documentos. O prazo para os listados para o Residencial Aero Rancho 8 será aberto no dia 2 de setembro.

Em processo de construção, as 602 moradias serão concluídas em 2020. Depois de prontas elas devem ter prestações mensais entre R$ 80 e R$ 220, conforme renda familiar do beneficiário. O valor da prestação será pago para a CEF e os imóveis não podem ser vendidos ou alugados.