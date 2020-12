Consumidores podem registrar reclamações pela internet

Divulgação/PMD Reclamações podem ser feitas em link no site oficial da Prefeitura de Dourados

O consumidor de Dourados que tiver algum tipo de problema ao efetuar compras durante o período de fim de ano, seja no comércio local ou via sites na internet, poderá registar suas reclamações junto ao Procon via online, durante o período de recesso do órgão de defesa do consumidor.

Para isso, está disponível um link na página oficial da Prefeitura de Dourados, por meio do qual o interessado terá acesso ao um formulário onde deverá fornecer as informações pessoais, da empresa reclamada e, também, descrever detalhadamente a ocorrência e qual sua intenção em relação ao fato.

O diretor administrativo do Procon, procurador Antônio Marcos Marques, disse que as mensagens serão tratadas no início de 2021. “Todas as reclamações ficarão registradas e ao retornarmos do recesso, no dia 4 de janeiro, servidores do Procon terão acesso a esses formulários e entrarão em contato para encaminhar a solução do problema”, explica. Segundo ele, em breve, o link estará também disponível em aplicativo para telefones celulares.

Procon

Ainda de acordo com o diretor, durante o período de recesso, os consumidores poderão utilizar o aplicativo do Procon MS para denúncias, inclusive acompanhadas de fotos, recurso oferecido pelo aplicativo do órgão estadual.