Com quatro novos casos, Três Lagoas chega a 238 positivos com a doença

Arquivo/Capital News Cinco pacientes seguem internados em Três Lagoas

Três Lagoas chegou a 238 casos confirmados do novo coronavírus. É o mostra o boletim epidemiológico do município, divulgado na noite desta quinta-feira (25), que registrou quatro novos casos positivos, enquanto mais um paciente teve alta por não apresentar mais sintomas da doença após cumprir o período de isolamento.

No momento, 44 casos estão ativos na cidade, ou seja, estes ainda estão em fase de isolamento ou tratamento do vírus, sendo cinco internadas. Não foram registradas novas mortes e há 142 casos em investigação. Conforme o Boletim do Governo do Estado, Três Lagoas ocupa a sexta colocação no ranking de casos em Mato Grosso do Sul.

Também na região Leste, Chapadão do Sul, oitavo município com mais casos no Estado, confirmou mais 10 pacientes com o vírus nesta quinta-feira. Com isso, o Município chega a 150 casos confirmados, sendo que restam somente 43 casos ativos, destes, um na UTI.

Logo abaixo no ranking estadual de casos, Paranaíba não registrou novos casos, enquanto três pacientes receberam alta. A cidade tem 128 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo apenas 32 ativos.