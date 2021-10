Com obra polêmica, muro não resiste a chuva e desaba no interior

Quem passou pelo muro que cerca o lixão de São Gabriel do Oeste (MS), pode notar que nesta quinta-feira, 07 de Outubro, a parede desabou novamente. A obra é polêmica e que até gerou a cassação do mandato do vereador Rogério Rohr (PSD) no mês de dezembro do ano passado, que evidenciou novamente as falhas estruturais denunciadas pelo parlamentar e que infelizmente continuam causando sérios prejuízos aos cofres da cidade.

O estrago foi provocado pela chuva fraca que teve no município. A fragilidade da obra ficou evidente em vários pontos, inclusive no local onde o vereador Rogério, foi filmado ano passado, revelando a má qualidade dos serviços. Desta vez, pelo menos 80 metros do muro caíram por falha provavelmente no projeto ou em sua execução.Rogério Rohr esteve no local e aproveitou para reforçar a denúncia que fez-se passado.

Rogério já havia denunciado a péssima qualidade da obra, exigiu agora uma apuração minuciosa das causas da fragilidade do muro e disse que vai pedir um laudo que possa revelar as razões das constantes falhas estruturais do muro que não para de cair.

"Fui cassado por denunciar até de forma excessiva, as falcatruas envolvendo essa obra. A justiça reconheceu meu esforço e me devolveu o mandato. Agora é hora do prefeito dar as explicações que toda a população exige. Até quando vamos continuar gastando dinheiro público com obras caras e mal feitas?", questionou.