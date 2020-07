ms.gov.br Cloroquina está disponível a pacientes de Covid-19 em MS

A Secretaria de Estado de Saúde está distribuindo dois medicamentos que podem ser utilizados, a critério médico, no tratamento de pacientes da Covid-19: cloroquina 150 mg e hidroxicloroquina 400 mg.

De um total de 16 mil comprimidos de cloroquina recebidos do Ministério da Saúde, 13.406 já foram entregues aos municípios. O Estado já solicitou mais 15 mil comprimidos da cloroquina e adquiriu, com recursos próprios, 119.460 unidades de hidroxicloroquina.

De acordo com resolução do governo estadual, as Secretarias Municipais de Saúde são as responsáveis por solicitar e realizar a distribuição desses medicamentos no âmbito ambulatorial ou hospitalar, da rede pública e privada, de acordo com critérios médicos adotados, além dos números de casos notificados e confirmados para Covid-19 de cada município.