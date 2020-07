Cinco leitos de UTI são liberados em Coxim

Prefeitura de Coxim Novos equipamentos chegaram ao Estado

Mais cinco leitos de UTI foram entregue pelo Governo de Mato Grosso do Sul para o Hospital Regional de Coxim, Dr. Álvaro Fontoura Silva. Os leitos são destinados para atendimento de pacientes com Covid-19. Os leitos foram instalados em estrutura montada ao lado do centro cirúrgico do Hospital Regional de Coxim. Ainda essa semana, mais cinco ventiladores pulmonares para a estruturação de cinco leitos de UTI em Corumbá.

O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende e o prefeito Aluizio São José fizeram a ativação de cinco leitos que vai atender o município,como também toda população da região norte do Estado. Também participaram o secretário municipal de Saúde Franciel Oliveira e o vereador Edmir Cândido. “A instalação desses leitos é mais uma vitória na luta incessante que nós, do Governo e os prefeitos, estamos travando desde janeiro. Essa é mais uma microrregião onde conseguimos superar vários desafios e agora estamos marchando para completar essa estrutura em todas as microrregiões do Estado”, salientou Geraldo Resende.

Outra microrregião que em breve deverá contar com leitos de UTI é a de Jardim, onde já estão disponíveis seis leitos completos “Também estramos trabalhando para, ainda nessa semana, fazemos a montagem de 10 leitos de UTI na microrregião de Naviraí, e consequentemente atendermos toda a região do Cone-Sul do Estado”, explicou. Segundo a assessoria o secretário fez anúncio de duas boas notícias. Segundo ele, novos equipamentos chegaram ao Estado, sendo 10 ventiladores pulmonares e 10 ventiladores portáteis, para a montagem de UTI’s na Santa Casa de Campo Grande. Chegaram, também, oito ventiladores e sete aparelhos portáteis para a instalação de UTI’s no Hospital Regional.