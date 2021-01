Cidades do MS têm venda de imóveis com desconto anunciada pelo Banco do Brasil

Os interessados em adquirir a Casa Própria tem a oportunidade de realizar o sonho através do Banco do Brasil, que anunciou a venda de 1.404 imóveis com até 70% de descontos em todo o Brasil. Mato Grosso do Sul não ficou de fora e têm 35 imóveis localizados em cidades do Estado, com descontos que chegam até 47%.

O Banco do Brasil disponibiliza informações sobre os imóveis, como valor, fotos, localização e compra podem ser conferidas no site do banco, clicando aqui. A campanha segue até o próximo dia 15 de janeiro.

Dos 35 imóveis à venda no Estado, 33 estão localizados em Campo Grande e os outros dois restantes em Jardim.

Com os maiores descontos estão de duas residências no Jardim Noroeste, vendidas 47% e 42% abaixo do valor avaliado.

Conforme o BB, em 2020, foram vendidos 770 imóveis próprios, liberados do uso e advindos do crédito inadimplente. Ao todo, foram comercializados R$ 148,9 milhões em ativos.

Ainda segundo o Banco, o pagamento de todas as despesas vinculadas ao imóvel até a transferência da propriedade ao comprador, como impostos, taxas de energia, água e gás e condomínio.