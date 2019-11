Cemitério Municipal de Três Lagoas terá três Missas

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News

Neste sábado (2) a Igreja Católica irá celebrar três missas no Cemitério Municipal de Três Lagoas. O intuito é oferecer outras opções de horários para que os fiéis possam participar da Santa Missa do Dia de Finados.

Assim como nos anos anteriores, a primeira celebração será logo no início da manhã, ás 6h e será presidida pelo Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Gonçalves Knupp. A segunda missa será às 9h e no período da tarde, às 15h, será celebrada a terceira missa.

A Igreja celebra o dia de finados ou, conforme o calendário litúrgico, o dia dos Fiéis Defuntos, imediatamente após o dia de Todos os Santos. Ambas as celebrações estão fortemente ligadas, uma vez que fazemos a memória dos que já se acham na pátria celeste. “Veneramos os santos reconhecidos pela Igreja e rogamos a sua intercessão, no entanto, todos os que estão junto de Deus são também santos. Muitos deles foram nossos parentes, amigos ou conhecidos.

Lembramo-nos deles e também de todas as pessoas que faleceram. Por isso, desde o século V, a Igreja dedica um dia do ano para rezar por todas as pessoas falecidas”, explica Dom Luiz Gonçalves Knupp, Bispo da Diocese de Três Lagoas.