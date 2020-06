Casos voltam a subir e final de semana registra 14 novos casos

Tamanho do texto

Três Lagoas vinha divulgando dia sim, dia não novos casos de covid-19, mas desde a última sexta-feira (12), os números voltaram a crescer com mais 9 registrados. Sábado foram divulgados mais 5 novos casos que totalizam 14 em um único final de semana.

Tatiana Fortes/ Governo do Ceará Balanço é divulgado todos os dias o final da tarde

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 deste sábado (13), apontando os novos casos sedo um em isolamento hospital.Quetro pessoas que estão com covid-19 não tiveram contato com doentes

Foram registrados 05 novos casos positivos para COVID-19, apenas um caso teve contato com outro já registrado como confirmado, os outros não possuem vínculo com caso positivo.

Os casos são: um homem de 34 anos que teve contato com outro caso positivo e está em isolamento domiciliar. Os que não possuem vínculo com caso positivo, são: uma mulher de 22 anos, dois homens de 64 e 61 anos que estão em isolamento domiciliar e o último, um homem de 77 anos que está em isolamento hospitalar.

No hospital estão 06 pessoas, um caso positivo em UTI pública, 02 suspeitos em enfermaria pública, 02 em UTI pública e 01 em UTI particular. Nenhum caso positivo se recuperou hoje.

Três Lagoas chegou a 1.305 casos notificados, destes, 178 deram positivo para a doença, porém 144 já se recuperaram, 05 foram a óbito, 1.078 foram descartados, 47 ainda aguardam resultado e 02 foram excluídos. Portanto, 29 confirmados são considerados ativos para a doença.