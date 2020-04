Casal testa positivo para Covid-19 e familiares são monitorados

Tamanho do texto

Marcio James/Semcom Dourados agora tem três casos confirmados de residentes

A cidade de Dourados teve mais um caso positivo de contágio pelo novo coronavírus confirmado nesta quarta-feira (1). Um homem de 60 anos que está internado em estado grave testou positivo na contraprova após o primeiro exame ter sido negativo. Ele é marido da mulher de 52 anos que teve teste positivo há alguns dias. Agora, familiares foram orientados a manter quarentena e estão sendo monitorados.

O casal pode ter contraído o coronavírus em viagens que fizeram ao Nordeste e depois passando por São Paulo. Além deles, o terceiro caso em Dourados é de um jovem de 21 anos que está isolado, mas em casa, e passa bem. Nesta terça, uma mulher de 63 anos de Batayporã que estava internada em Dourados faleceu, sendo a primeira morte confirmada por Covid-19 no Mato Grosso do Sul.

Teste sorológico

Segundo boletim divulgado pelo farmacêutico Emerson Eduardo Correa, do Núcleo de Vigilância em Saúde, no primeiro exame feito no paciente, o resultado apontou negativo para o coronavírus, porém, teste sorológico realizado nesta terça devido aos aparentes sintomas testou positivo.

De acordo com o servidor, é provável que ambos tenham mantido contato com outras pessoas após o desembarque. “Os familiares estão orientados a manter a quarentena e os demais contatos, caso apresente algum sintoma, vão nos procurar para que possamos fazer esses exames. Mas, só é rastreado quando ele é sintomático respiratório. Posso ter contato com algum rastreado positivo, mas não apresento nada, então é desnecessária busca por exames”, disse em coletiva online.

Números

Em relação ao total de casos de residentes em Dourados, até agora foram 46 notificações, com 33 descartados e quatro excluídos. Além dos três confirmados, seis seguem esperando o resultado. Entre os casos de residentes em cidades da região, são 15 notificações, com 12 deles descartados, um excluído e apenas um considerado suspeito. Desses, o único confirmado é também o único óbito no Estado.