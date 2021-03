Casa do Trabalhador fecha após caso de Covid-19 confirmado

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) de Três Lagoas

Após a confirmação de um caso de Coronavírus no Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador de Três Lagoas (Ciat), o prefeito do município, Angelo Guerreiro (PSDB), decidiu suspender as atividades no local até que se restabeleça a saúde dos servidores.

Diretor do Ciat, Nuna Viana explica que um servidor contraiu o novo Coronavírus e, mesmo após ser afastado do trabalho no início da suspeita, outros funcionários apresentaram os sintomas da doença, entre eles, o próprio diretor. Atualmente cinco servidores municipais realizam o atendimento a cerca de 100 pessoas diariamente. Entre os atendimentos prestados estão seguro-desemprego e emissão da carteira de trabalho. A maior parte da população procura o Centro em busca de uma vaga de emprego.

Nuna Viana, ressaltou que as vagas disponíveis apresentadas por empresas da região ficarão suspensas até a reabertura da Ciat, que depende do resultado dos testes realizados nos servidores da instituição.