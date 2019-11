Campanha “Meu Bairro Limpo” recolhe 62 caminhões de lixo

Tamanho do texto

Com 7ª Etapa do Meu Bairro Limpo, foram recolhidos mais de 60 caminhões de lixo em 4 bairros do município de Três Lagoas, que são Carandá, Santa Luzia, Bela Vista e Ipacaraí. Até o momento foram contabilizados um total de 659 caminhões de lixo

Para próxima etapa outros cinco bairros serão atendidos nesta sexta-feira (8) e sábado (9). Os contemplados serão Vila Haro, Vila Aeroporto, Itamaraty, Jardim das Hortências e Vila dos Ferroviários.

É importante que os moradores coloquem o lixo que será recolhido nas calçadas até quinta-feira, já que a equipe começa o trabalho na manhã de sexta-feira.

As equipes da ação “Meu Bairro Limpo” somente recolherão itens, como: pneus, latas, potes, plásticos, lonas, tanques, tambores, folhas e galhos secos (podas antigas), restos de grama (retirada antiga), tábuas e madeiras e recipientes que acumulem água.

Se entre os itens depositados na calçada tiver terra, entulho de construção e podas recentes de árvores, esses ficarão para trás.