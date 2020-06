Caixa tem horário especial para pagar auxílio de nascidos em julho

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Agência da Caixa no centro de Campo Grande

Aniversariantes de julho podem sacar neste sábado (06) o auxílio emergencial. Para isto é necessário a Caixa Econômica Federal vai abrir 9 agências em Mato Grosso do Sul, neste sábado (6), para fazer o pagamento. Os locais vão funcionar das 8h às 12h (horário de MS), exclusivamente para os saques do benefício para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em julho e que queiram fazer o saque em espécie do valor.

As agências estão distribuídas em seis municípios: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Veja a lista de locais abertos

Campo Grande

– agência 1568 – Rua Barão do Rio Branco, 1119, Centro

– agência 1979 – Avenida Afonso Pena, 3436, Centro

– agência 0017 – Rua Treze de Maio, 2837, Centro

– agência 1464 – Avenida Coronel Antonino, 98, Vila Rica

Corumbá

– agência 0018 – Rua Cuiabá, 1388, Centro

Dourados

– agência 0562 – Avenida Marcelino Pires, 1297, Quadra 5, Centro

Naviraí

– agência 0787 – Pc Prefeito Euclides Antônio Fabris, 477, Centro

Ponta Porã

– agência 0886 – Avenida Brasil, 3154, Centro

Três Lagoas

– agência 0563 – Avenida Antônio Trajano dos Santos, 321, Centro