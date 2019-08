Cadastros de usuários do SUS deve ser atualizado em Corumbá

A população de Corumbá que utiliza as Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem manter o endereço e telefones atualizados nas respectivas Unidades Básicas de Saúde de referência. O cadastro atualizado garante o contato quando uma consulta ou exame for reagendado e também assegura que as equipes de Saúde da Família poderão visitar e acompanhar os pacientes diretamente nas residências.



Os moradores deve procurar as unidades de saúde com documento de identificação com foto, comprovante de endereço (conta de água, luz, internet fixa, telefone fixo, TV a cabo, IPTU, contrato de locação) e cartão do SUS. De acordo com a secretária de saúde do município, as unidades de saúde funcionam das 07h às 11h e das 13h 17h, de segunda a sexta-feira.



Novo Cartão

Para fazer um novo cartão do SUS, ou emitir em PVC basta procurar o Núcleo de Informação em Saúde, das 07h30 às 13h30, na rua Tiradentes, no prédio da antiga Central de Regulação.

Os brasileiros devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência, se for criança, será aceito a Certidão de Nascimento.



Para estrangeiros o Registro Nacional de Estrangeiro, CPF, comprovante de residência registrado em cartório ou contrato de aluguel também registrado em cartório, com as originais e cópias.



Os moradores do Conjunto Habitacional Padre Ernesto Sassida deverão levar o boleto do financiamento residencial, pois o endereço da conta de luz não confere com o endereço. Informações pelo telefone 3907-5243.