Brasileiros que estavam na Bolívia chegam em Corumbá

Divulgação Serão cerca de três dias para trazer todos os brasileiros

Brasileiro repatriados que cruzaram a fronteira da Bolívia com o Brasil ao chegar em Corumbá vindo da cidade de Santa Cruz de La Sierra. Nesta sexta-feira (03) devem chegar cerca de 150 pessoas, em quatro ônibus e passam pela barreira de controle sanitário montada na sede da Receita Federal em Corumbá.

A previsão é que pelos próximos três dias, 930 brasileiros repatriados da Bolívia entre pela cidade de Corumbá. A segunda leva de residentes em Santa Cruz de la Sierra, com 250 pessoas chegam neste sábado (04). Posteriormente, porém, ainda sem data definida, com brasileiros que estão Cochabamba, cerca 150 brasileiros.

Por medida de segurança, as autoridades sul-mato-grossenses instalaram barreiras sanitárias na sede da Receita Federal. Agentes das forças de segurança de Mato Grosso do Sul farão a triagem dos estudantes que chegarem no país. Conforme a assessoria agentes da Polícia Federal também deverão fazer a conferência das documentações e os técnicos da Anvisa farão o acompanhamento clínico de quarentena dos repatriados em razão do Covid-19. Após toda a verificação de documentação e estado de saúde, os estudantes seguirão para os seus destinos finais.