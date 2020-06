Bombeiros investigam forte mal cheiro que tomou a cidade

Três Lagoas amanheceu com um forte odor que ainda é desconhecido da onde é originário. O Corpo de Bombeiros da cidade está em busca da resposta que está incomodando os moradores da cidade neste sábado (13), e há suspeita que esteja vindo da Fábrica da ELDORADO BRASIL.

Site/MPT-MS a Eldorado estava inativa então foi descartada de ser a produtora do mal cheiro

EM nota: "Sobre o odor que está chegando em nossa cidade, fiz contato com com a RPO da Eldorado, fomos informados que a fábrica estava parada. Liguei para a RPO da Suzano sem sucesso, entrei em contato com a Maria Tereza Borges - responsável pelo RPO, me disse que entraria em contato com a coordenação da Fábrica para me repassar maiores informações." declarou o tenente Cândido

O tenente disse que será emitida uma nota oficial, mas que a parada da fábrica Eldorado Brasil, ocorrida na oite de sexta (12), pode ter sido a responsável pelo mal cheiro.

As redes sociais estão tomadas por pessoas indgnadas pedindo esclarecimentos e com medo de ser tóxico.