Bares e conveniências passam por fiscalização na Capital

Divulgação/PMCG Ações vão continuar de forma surpresa

Em uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Vigilância Sanitária e Guarda Civil Metropolitana, bares e conveniências da Capital passaram por fiscalização. A ação foi para combater o novo coronavírus (Covid-19) e evitar a aglomeração de pessoas.

A ação começou às 18h e foi dividida em dois turnos, com três equipes cada. As equipes percorreram tanto o centro, quanto os bairros da Capital, com o objetivo de orientar, fiscalizar e até punir os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as medidas ou com outras irregularidades como alvará. Conforme a assessoria, os locais visitados foram os que tiveram maior número de denúncias de irregularidades registradas pela Guarda Metropolitana. O primeiro plantão contou com equipes nas ruas até as 22h. O segundo vai até as 2h, visitando novos lugares e também voltando aos que foram passando pela primeira turma já que o movimento nos bares e conveniências se intensifica após as 22h.

Paralelo a isso, equipes da Guarda fiscalizam ainda a Operação Toque de Recolher que passou a ser das 23h às 5h a partir desta sexta-feira (26). As ações devem continuar de forma surpresa na tentativa de coibir aglomerações e comportamentos que vão contra as medidas de segurança contra o coronavírus.