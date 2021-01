Balanço da Saúde em Três Lagoas encerra o ano com 2.871 casos positivos de Dengue

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Ao todo foram notificados 4.274 casos suspeitos no município

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas divulgou balanço epidemiológico de 2020 com 4.274 casos notificados suspeitos de Dengue.

Ao todo, cerca de 2.871 casos foram diagnosticados positivos e 1.351 negativos, segundo os resultados dos exames laboratoriais ou clínicos dos pacientes. Do total, resta ainda concluir os resultados de exames laboratoriais de 52 casos desse total de notificados suspeitos.

Com isso, o balanço do ano de 2020 foi concluído nesta terça-feira (05), com a divulgação do Boletim Epidemiológico de Monitoramento da 53ª Semana Epidemiológica, referente aos casos de Dengue notificados no período de 29 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os resultados de exames laboratoriais, nas últimas semanas do ano, registraram os números de casos notificados sendo: 42 casos suspeitos na 49ª semana; 39 casos na 50ª semana; 25 na 51ª semana epidemiológica; 29 na 52ª, a penúltima semana epidemiológica de 2020; e 04 casos notificados suspeitos na semana de encerramento de 2020.

O acumulado do ano de 2020 nos casos notificados suspeitos se refere à soma dos casos de janeiro (776); fevereiro (1.491); março (1.035); abril (262); maio (147); junho (100); julho (89); agosto (75); setembro (48); outubro (45); novembro (77); e dezembro (129).