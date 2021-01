Balanço da dengue em Corumbá aponta mais de 2,1 mil casos positivos e quatro mortes

O balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira (06), aponta que mesmo diante da pandemia do Coronavírus, houve registro de alta no contágio da Dengue na região de Corumbá, sendo esta considerada outra doença, que também pode matar, e segue preocupando as autoridades em saúde de Corumbá. O município encerrou o ano de 2020 com mais de 2 mil casos positivos e 4 mil notificações de dengue.

O número de casos registrados de dengue chegou a 2.108 confirmações, por exames laboratoriais e vínculos epidemiológicos. Número bem superior aos confirmados em 2019, quando Corumbá contabilizou apenas 225 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na quarta-feira, 06 de janeiro, e que traz as informações semanalmente. Todos os números são da semana 53, que corresponde à última de 2020.

Ainda conforme o boletim divulgado, a cidade contabilizou 4.158 casos suspeitos enquanto em 2019 foram 1.403 notificações. Somente em janeiro de 2020, Corumbá somou 1.008 notificações, marca muito próxima do total de casos notificados em 2019 inteiro.

Também foram registrados quatro óbitos, colocando o município de Corumbá, na segunda posição entre as cidades com mais mortes causadas pela doença em 2020.

Os trabalhos de prevenção e bloqueio à doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, foram intensificados nos bairros e junto aos moradores de Corumbá para tentar reduzir a crescente de casos.