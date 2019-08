Avenida Euler de Azevedo recebe revitalização e iluminação de LED

Divulgação/ Saul Schramm Inauguração de obras

A Avenida Euler de Azevedo, recebe com grande estilo iluminações de LED e recapeamento da via, a obra foi usada com recursos do Governo do Estado juntamente com a prefeitura da Capital. A inauguração aconteceu na noite de quarta-feira (28).

O secretário especial, Carlos Alberto Assis, destacou que a obra é fruto da parceria entre Estado e Município, intitulada Juntos Por Campo Grande. “Essa união está dando frutos que trazem grandes benefícios para a população. Mostramos que quando o Governo e Prefeitura andam juntos, as obras acontecem e a cidade só tem a ganhar”, disse.

A obra fez parte do amplo projeto de drenagem e pavimentação do Complexo Altos do São Francisco, que conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação que somam R$ 8,2 milhões, sendo R$ 2,8 milhões em contrapartida do Governo do Estado e prefeitura da Capital

Ao todo, as intervenções do Complexo Altos do São Francisco somam 20 Km de pavimentação, 3 Km de recapeamento e 9 Km de drenagem em bairros da região.

Também foram instaladas lâmpadas de LED, em substituição as de vapor de sódio, na Avenida Euler Azevedo, entre as rotatórias das avenidas Tamandaré e Presidente Vargas. Foram instaladas 50 petálas, cada um seis lâmpadas de led de 300 w, nos 50 super postes existentes no trecho.