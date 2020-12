Aulas práticas de carro e moto serão realizadas no ArenaMix

Tamanho do texto

Prefeito Angelo Guerreiro se reuniu com proprietários de autoescolas de Três Lagoas para firmar uma parceria em prol dos futuros habilitados e, em si, da própria sociedade, nesta terça-feira (21) . As aulas práticas no ArenaMix devem começar ainda em janeiro de 2021.

Guerreiro atendeu à reivindicação da classe e assinou o termo de autorização de cessão de uso do Centro de Múltiplos Usos ArenaMix, onde serão realizadas as aulas práticas de carro e moto para os alunos. “O ArenaMix tem um espaço privilegiado, com suas ruas e trilhas, sem contar a comodidade de ter banheiros, bebedouros e espaço coberto, caso chova. “Atendendo ao pedido das autoescolas, a Administração Municipal mais uma vez demonstra a preocupação e o respeito de um desenvolvimento humanizado, ofertando assim melhores condições aos envolvidos”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), José Aparecido de Moraes.