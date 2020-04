Aulas na Reme ficam suspensas por mais 15 dias em duas cidades

Tamanho do texto

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Escolas devem ficar fechadas por mais 15 dias para os alunos que serão atendidos por plataforma online

Os municípios de Corumbá e Ladário prorrogaram a suspensão das atividades da Rede Municipal de Ensino por mais 15 dias por conta da pandemia do novo coronavírus. Os estudantes deveriam retornar às salas de aula, nesta quinta-feira (02) conforme o primeiro prazo dado pelo decreto municipal nº 2.263 de 16 de março de 2020, que informava que as ações poderiam ser reavaliadas.

Mesmo em casa, os alunos não ficarão sem atividades. A partir desta segunda fase de aulas suspensas, os estudantes serão mediados por uma plataforma online, que será disponibilizada nas redes sociais pela Secretaria Municipal de Educação e "alimentada" pelos professores, com conteúdos programados. Conforme o Diário Online, já os alunos que não tiverem acesso à internet, terão as atividades escolares repassadas via torpedo SMS ou por atividades fotocopiadas. A carga horária da Rede será reorganizada posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de forma que não haja prejuízo educacional.