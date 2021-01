Aulas municipais em Corumbá retornam em março com ensino híbrido

Tamanho do texto

Gisele Ribeiro/PMC Previsão de volta às aulas é 1º de março

O secretário de Educação Genilson Canavarro informou que o ano letivo de 2021 está previsto para começar na Rede Municipal de Ensino de Corumbá no dia 1º de março, com aulas a distância e presenciais, seguindo protocolos de biossegurança contra a covid-19.

Ainda conforme Canavarro, “Como ainda estamos em plena pandemia, vamos colocar em prático o ensino híbrido, metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo que o aluno estude sozinho de forma online ou em sala de aula interagindo com os colegas e com o professor, seguindo todos os protocolos de prevenção”, falou ao Diário Corumbaense. “O ensino híbrido vai estar presente nas redes estadual, municipal e particular. Todos estão se organizando”, completou.

O secretário de Educação informou ainda que, “Vamos dividir as turmas em duas partes: segundas-feiras e quartas-feiras um grupo, terças-feiras e quintas-feiras outro grupo de alunos que será atendido na escola. Nas sextas-feiras, teremos atividades para os alunos que necessitam de mais atenção na aprendizagem”, afirma.

Os alunos terão que se adaptar ao acesso da internet. “Embora a tecnologia seja uma excelente ferramenta de aprendizagem, sozinha ela não é eficiente, por isso a necessidade de combinar os ensinos virtual e presencial, ministrados pelo professor em sala de aula de acordo com o modelo tradicional”, conclui.

A modalidade de ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas, por meio do uso de ferramentas digitais. Nesse modelo, o estudante pode ter acesso a aulas online ou presenciais, já que a combinação delas pode estimular uma maior capacidade e interação social nos alunos.