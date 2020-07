Asfalto novo da Avenida Marinha será entregue esta semana

O recapeamento de toda extensão da Avenida Marinha, principal via de acesso do bairro Coophavila 2, em Campo Grande, fica pronto até o fim desta semana. A melhoria na infraestrutura do principal corredor comercial do bairro que liga as Avenidas Gunter Hans e Nasrif Siufi, integra um conjunto de obras feitas a partir da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Para os moradores o processo de recapeamento integral da via é um sonho antigo. “Nosso asfalto é antigo, foi implementado há mais de 30 anos. Passamos anos solicitando sucessivos pedidos de tapa-buraco que apenas amenizavam nossos problemas. Hoje nossa felicidade é presenciar essas máquinas trabalhando em um pedido que registramos na prefeitura, na Câmara e no governo do Estado por meio de ofício, em maio de 2018”, relata o presidente da Associação de Moradores do bairro Coophavilla 2, Ivanildo Soares da Silva.

Outra obra de pavimentação asfáltica em execução e com término para esta sexta-feira (3) é a Avenida Rodolfo José Pinho. A previsão é da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos responsável pela execução das obras que ainda irão contemplar diversas regiões da Capital.