Artistas se 'despedem' do Pantanal consumido pelo fogo

Reprodução Vídeo é para conscientizar sobre o Pantanal

Artistas do Mato Grosso do Sul reconhecidos mundialmente, realizaram um vídeo coletivo interpretando a canção "Adeus Pantanal", de Itamar Assumpção (1949 - 2003), para que todos se conscientizem desse sério problema.

Participam do vídeo: Alzira E, Arnaldo Antunes, Arnaldo Black, Arrigo Barnabé,

Bianca Bacha, Bené Fonteles, Caito Marcondes, Carlos Navas, Carlos Rennó, Celito Espíndola, Chico César, Clarisse Abujamra, Dani Black, Duda Brack, Geraldo Espíndola, Gilson Espíndola, Iara Rennó,Jane Duboc, Jerry Espíndola, Lucina, Luz Marina / Manu Saggioro, Marina Peralta, Marta Catunda, Ney Matogrosso, Rolando Boldrin, Sandro Moreno, Sérgio Espíndola, Suzana Salles, Tetê Espíndola, Vânia Bastos, Virgínia Rosa, Zeca Baleiro.

Pantanal em Chamas

A força-tarefa que atua na região da Serra da Amolar (Pantanal de Corumbá) para combater os focos de calor com a mobilização de 65 homens, formada por bombeiros de MS e PR, marinheiros, brigadistas do Ibama, ICMbio e de organizações não-governamentais, enfrenta diariamente situações críticas com os incêndios aumentando devido a seca extrema no bioma e altas temperaturas.

Nesta segunda-feira (28) às 15h, uma guarnição atendeu emergência na Fazenda Santa Tereza, onde o fogo queimou uma casa de moradores e se alastra pela vegetação nativa. Pouco antes, por volta de 13h, o incêndio que há uma semana rompe pelo entorno da serra chegou a 30 metros da sede da Reserva Eliezer Batista, base das operações antifogo.

A estrutura montada pelo Governo do Estado, com o apoio do governo federal, centraliza as ações nesta região, situada próxima à divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os clarões de fogo surgem do nada, às margens dos rios ou na encosta da morraria. Esta segunda-feira amanheceu com o céu coberto pela densa fumaça, prejudicando inclusive a navegação fluvial.

Mesmo com pouca visibilidade, o avião Air Tractor, contratado pelo Governo do Estado, conseguiu realizar seis lançamentos de água, totalizando 12 mil litros, na área crítica – no vale entre as baías Mandiore e Taquaral. Neste ponto, 30 homens abrem uma frente de defesa para impedir a progressão do fogo para a Serra do Amolar e outras duas reservas. Os bombeiros e brigadistas se revezam na formação de uma linha negra (contrafogo) a 10 km do fogo que avança pelo vale da morraria. Esse fogo também se deslocou no sentido Oeste, em direção da Fazenda Santa Tereza, situada na fronteira com a Bolívia. A equipe de bombeiros que se deslocou por terra para a fazenda levaria 40 minutos de barco e andaria 18 km para chegar ao local.

Confira o vídeo de conscientização dos artistas de MS: