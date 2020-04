Após esconder funcionários em banheiro, fábrica é interditada

Luis Gustavo/ Jornal da Nova Fabrica foi interditada na última quarta-feira

Com apoio da Polícia Militar a Vigilância Sanitária de Nova Andradina, interditou uma fábrica de uniformes, localizada no Parque Industrial. A proprietária chegou a tentar esconder funcionários dentro do banheiro. Decreto estabelecia o fechamento do comércio, por conta do novo coronavírus ou Covid-19. O descumprimento gera infração e suspendeu o alvará de funcionamento.

Quando ocorreu a batida a proprietária chegou a esconder alguns funcionários no banheiro e se irritou com a presença dos agentes da Vigilância e policiais militares, alegando que havia pedidos aos vereadores Deildo e Amarelinho para liberar o trabalho no local.

Os vereadores negaram os a versão apresentada pela empresária, segundo o site Jornal da Nova. O presidente da câmara disse que orientou a proprietária a elaborar um requerimento e apresentar na Prefeitura Municipal, onde o jurídico iria analisar o caso. O requerimento foi protocolado nesta quarta-feira e deve passar por avaliação na Procuradoria do Município.

As portas da fábrica foram fechadas e os funcionários dispensados. O boletim de ocorrência será elaborado na Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina. A medida foi tomada pela fiscalização da Prefeitura, que segue orientando e autuando estabelecimentos que estão em funcionamento e não fazem parte da exceção. A desobediência por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, prevê pena de detenção de um mês a um ano, e multa.