Animais podem ser adotados pela internet

Divulgação Conheça os animais pelo Facebook

De forma on-line o Shopping Campo Grande promove, pela primeira vez, uma ação para adoção de cães e gatos, totalmente on-line, em parceria com ONGs e instituições que apoiam a causa animal da Capital. A ação é para colaborar com a redução desses casos e ajudar os bichinhos a encontrarem um novo abrigo.

Mais de 30 animais estarão à disposição para adoção nas redes sociais do empreendimento, onde será possível encontrar a foto e o nome de cada um, segundo a assessoria. Os interessados poderão escolher e enviar uma mensagem direta ao Shopping, que fará o intermédio entre a nova família do animalzinho e a ONG responsável pelo acolhimento desses animais.

Participam da Ação de Adoção, as ONGs Fiel Amigo, Abrigo dos Bichos, Anjos de Quatro Patas, Vira-Latas e Amicats. A iniciativa tem, ainda, parceria com a OutPet, que conta com quiosque dentro do Shopping Campo Grande, oferecendo produtos como alimentos, acessórios e até mesmo remédios para os animaizinhos.

Para conhecer os bichinhos disponíveis à adoção, basta acessar as páginas do Shopping Campo Grande no Facebook e no Instagram (@shoppingcampogrande).