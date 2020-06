Ampliação do Aeroporto de Dourados é aprovada pelo Imesul

Assecom Aeroporto de Dourados poderá receber aeronaves com até 180 passageiros

O Aeroporto Municipal Franscisco de Matos Pereira, em Dourados, obteve a licença ambiental que autoriza reformas e ampliação na sua estrutura. O documento, solicitado pela Prefeitura junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imesul), foi liberado nesta semana. Os serviços serão executados pelo Exército Brasileiro, por meio do 9º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Cuiabá-MT.

A licença, com validade de quatro anos, é mais um passo adiante no projeto de reforma e ampliação do aeroporto de Dourados. O documento do Imasul autoriza a ampliação da pista de pouso e decolagem para 2.280 x 45 m, construção de taxiways, ampliação da via de acesso da Seção de Combate a Incêndio, estacionamento, e pátio de aeronaves, além de serviços auxiliares de terraplanagem e drenagem pluvial.

O projeto de revitalização do aeroporto tem investimento previsto de R$ 49 milhões. Depois da ampliação e restauração da pista de pouso e decolagem, execução de nova pista de taxiway, pátio de aeronaves e áreas de escape, Dourados estará habilitado a receber modelos 800 do Boeing 737, com capacidade para até 180 passageiros.

Na avaliação da prefeita Délia Razuk, as mudanças podem trazer novos empreendimentos para Dourados, “inserindo nossa cidade e região em uma nova rota do transporte aéreo nacional, buscando ainda formas de atrair mais empreendedores e elevar a nossa capacidade produtiva, de olho no consumidor externo”, disse.