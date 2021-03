Amigos do Parque segue das 7h às 16h aos fins de semana

Saul/Portal MS Decisão segue até fim de julho

O projeto do Governo do Estado, administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), é realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Com a prorrogação do toque de recolher em Mato Grosso do Sul aos sábados e domingos, o Amigos do Parque seguirá com horário de funcionamento das 7 às 16 horas nos próximos dois fins de semana (27 e 28 de março; e 3 e 4 de abril).

O Governo do Estado, por meio do Decreto Nº 15.638, de 24 de março de 2021, publicado em edição extra do Diário Oficial na noite desta quarta-feira (24), estende as medidas restritivas no período de 26 de março a 4 de abril. Portanto, está proibida a circulação de pessoas e veículos, realização de atividades e o funcionamento de serviços e empreendimentos de segunda a sexta-feira, das 20 às 5 horas. Aos sábados e domingos, das 16 às 5 horas.

O Amigos do Parque, criado em 2016, consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. De acordo com a assessoria, o trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Veja abaixo o horário de funcionamento nos próximos dois fins de semana:

Sábado (27/3): 7h às 16h

Domingo (28/3): 7h às 16h

Sábado (3/4): 7h às 16h

Domingo (4/4): 7h às 16h