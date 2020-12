Alunos fazem peça teatral para trabalhar consciência corporal

Divulgação Trabalho sobre a consciência corporal

Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Três Lagoas fizeram uma apresentação teatral para trabalhar o conceito de consciência corporal. Eles participaram de atividades práticas voltadas para trabalhar os movimentos do corpo por meio da dança teatral difundida pelo grupo da peça teatral ETC & TAL, do Teatro Victor James.





Sob a orientação da professora Eliane Colen, os alunos representaram os movimentos da dança em uma arte feita com massinha de modelar e palito espaguete (macarrão) e na sequência eles fizeram os movimentos conforme representaram na arte com os palitos. De acordo com a assessoria, em um outro momento, eles confeccionaram máscaras com papel machê e rostos feitos com materiais diversos, como macarrão, feijões, guache e barbante, e, para encerrar, fizeram uma representação do espetáculo “Tóin - Dança para Bebês é uma Dança Contemporânea”, do grupo de Porto Alegre (RS).



Os alunos assistiram vídeos do espetáculo e, depois, caracterizaram-se de bebês, usando a máscara de papel machê para dançar e representar o grupo de artistas do espetáculo, convidando os irmãos mais novos. “Essas aulas trouxeram uma vivência significativa para a criança, onde puderam explorar os movimentos do corpo de forma lúdica, além de trazer uma autonomia aos movimentos corporais”, declarou a professora Eliane.