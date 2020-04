Tamanho do texto

Divulgação Alunos de Três Lagoas recebem atividades via internet durante isolamento

A partir desta quarta-feira (1º), os alunos da rede de ensino de Três Lagoas receberão atividades pedagógicas via internet, durante o período de isolamento social em prevenção ao novo coronavírus. Centros de educação infantil e escolas municipais vão compartilhar materiais com pais e estudantes.

Considerando que houve apenas 12 dias de aula neste ano no município, a prefeitura vai enviar atividades pedagógicas complementares para que o aluno não perca o vínculo educativo com a escola e seus professores.

Para as famílias que não têm acesso à internet ou não possuem recursos tecnológicos, as atividades estarão disponíveis aos pais e alunos na própria escola.

Para que esse novo método tenha o resultado esperado, a diretora pedagógica, Angela Brito, ressalta que é muito importante a participação da família neste momento.

“Será primordial a atenção dos pais, irmãos mais velhos e responsáveis pelos nossos alunos no desenvolvimento e apoio a essas atividades. Alguns conteúdos foram elaborados de forma que a família possa interagir e auxiliá-los. É muito importante esta atenção, principalmente, para que a criança tenha rotina e horário para fazer as APCA, de preferência, no período em que estaria em sala de aula”, explicou.