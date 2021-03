Alunos da UEMS participam da campanha de vacinação contra Covid-19

Divulgação/UEMS Posto de vacinação foi instalado na sede do Corpo de Bombeiros

Por meio da parceria entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Secretaria Municipal de Saúde e o Corpo de Bombeiros de Dourados, alunos e professores do curso de Enfermagem da UEMS irão participar da campanha de vacinação contra a Covid-19 no município.

Conforme divulgado, a partir do próximo domingo (28), todos os dias, dois professores e três alunos, do quarto ano de Enfermagem, irão realizar a imunização do grupo prioritário no sistema Drive Thru, localizado no Corpo de Bombeiros Militar de Dourados. A vacinação seguirá o calendário de vacinação estabelecido pelo município.

Coordenador do curso de Enfermagem, professor Jair Rosa dos Santos explica que 17 alunos do quarto ano do curso participarão da ação. “Tivemos algumas restrições com as aulas práticas no último ano por causa da pandemia, mas estamos felizes em atuar junto à prefeitura nesse processo de vacinação. Isso trará uma boa experiência em processos de imunização”, afirmou o coordenador via assessoria.

Serviço:

O posto de vacinação está localizado na sede do Corpo de Bombeiros de Dourados, na Avenida Presidente Vargas, 1167. Os atendimentos serão realizados no domingo, das 8 horas às 13 horas e nas quartas e sextas-feiras, das 14h às 19h.