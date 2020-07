Ainda dá tempo de pagar o licenciamento que vence em Julho

Julho é o mês de pagar o licenciamento de veículos com placa final 5 e 6. No total, 327. 692 veículos deverão ser licenciados até o dia 31 de julho. A data foi prorrogada em um mês por conta da pandemia.

Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. “Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito”, comenta o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.