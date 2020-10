Águas Guariroba alerta para uso consciente da água em Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação / Goxim Agora A orientação é uma medida preventiva para garantir a segurança operacional do abastecimento

As altas temperaturas registradas nas últimas semanas juntamente aos constantes alertas meteorológicos têm deixado em alerta máximo as ações de abastecimento em Campo Grande. Este cenário crítico tem provocado o alto consumo de água, que já chega a mais de 22% de aumento em comparação ao mesmo período do ano passado. Historicamente, durante o período de estiagem, o consumo aumenta em torno de 15%.

Com o período de estiagem, a cidade começou a constatar índices climáticos não registrados há aproximadamente 50 anos, o que tem feito com que o consumo de água aumente muito. Dessa forma, a Águas Guariroba está reforçando o alerta para o consumo consciente de água, para que seja utilizada apenas para atividades essenciais nos próximos dias.

De acordo com assessoria, a concessionária já conta com ações para reforçar o abastecimento de água, porém é fundamental que a população adote as medidas de preservação de água e evite o desperdício.

A orientação é uma medida preventiva para garantir a segurança operacional do abastecimento, principalmente neste período de pandemia, em que a orientação das autoridades de saúde é para que todos permaneçam em casa.

A Águas Guariroba monitora todo o sistema de abastecimento de Campo Grande através do Centro de Controle de Operações (CCO) e mantém técnicos trabalhando 24 horas por dia para manter a regularidade do fornecimento de água para a população.

Serviço:

A empresa está à disposição em seus canais de atendimento: 0800 642 0115 (24 horas) ou pelo Whatsapp 9 9123 0008 (segunda à sexta, das 07h às 22h).