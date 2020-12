Agepan suspende atendimento ao público externo

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues Agepan

A partir desta segunda-feira (21) o atendimento ao público externo estará integralmente suspenso na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A decisão foi tomada pela Diretoria Executiva da autarquia como medida preventiva, em razão do aumento de casos graves de Covid-19 em Campo Grande e no estado. A decisão consta da Portaria nº 189, publicada nesta segunda-feira.

Assim, o regime excepcional de teletrabalho adotado desde março permanece, conforme orientação do Decreto Estadual 15.398/2020. A eventual presença de servidor para trabalho presencial poderá ocorrer, quando houver necessidade, porém, sem acesso de pessoas não pertencentes ao quadro da Agência nas dependências.

Apenas o serviço de Protocolo manterá atendimento, como vinha sendo feito, no horário de 7:30 às 12:00, seguindo as determinações de uso de máscara, distanciamento social e higienização. De acordo com a assessoria, a medida vale por tempo indeterminado e tem como objetivo reforçar os cuidados para conter a pandemia. Os meios de contato telefônicos e eletrônicos continuam disponíveis como opção, sejam agentes regulados, governamentais, usuários que precisam da Ouvidoria e público em geral.