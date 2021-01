Agehab oferece desconto através do Projeto Moradia Financiada

Divulgação/Portal do MS Cidadãos de Campo Grande, Dourados e Corumbá tem uma opção a mais de financiamento nestes municípios.

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) anuncia que as empresas da construção civil e incorporadoras concederão aos cadastrados no órgão um desconto de R$ 3.000,00, que será aplicado no valor de entrada da casa a ser financiada. Mas para isso é preciso enquadrar nos requisitos estabelecidos pelo Governo do Estado.

Um dos pontos que são exigência do Governo do Estado para fazer parte do projeto é o valor da renda familiar, que deve ser a partir de R$ 1.800,00 e não pode ultrapassar R$ 4.685,00. Dependendo do empreendimento, as famílias poderão pagar prestação mensal em torno de R$ 500,00.

O tipo do imóvel fica a critério do interessado. Com isso, o financiamento pode contemplar uma casa/apartamento com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, além de outras opções.

Os moradores de Campo Grande, Dourados e Corumbá que desejam realizar o sonho da casa própria, agora tem uma opção a mais de financiamento de imóveis nestes municípios, com essa parceria da Agehab com as construtoras e incorporadoras.