Aeroporto de Dourados retoma as atividades no dia 12 de julho

A.Frota Reunião na prefeitura debateu medidas de biossegurança para retomada dos voos no aeroporto municipal de Dourados

Aeroporto Regional de Dourados Francisco de Matos Pereira vai retomar as atividades no dia 12 de julho e alguns direcionamentos para as atividades no local foram tratados na manhã desta segunda-feira (22) em reunião na Prefeitura de Dourados.

Administração do Aeroporto debateu com equipe da administração municipal, tratativas sobre a retomada dos serviços e medidas de biossegurança, segundo a assessoria. a De acordo com Juliano Domingos, administrador do aeroporto, as empresas Voepass Linhas Aéreas (Passaredo), em parceria com a Gol Linhas Aéreas, retomarão os voos na base de Dourados a partir do dia 12 de julho.

Participaram da reunião, representantes do executivo municipal, da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito), da Vigilância Sanitária e do Comitê de Gerenciamento da Crise da Covid-19.