Administração convida população para hasteamento da bandeira online

Aniversário de Três Lagoas de 105 anos será comemorado com live que trará as principais ações e obras entregues pela administração e seguindo as regras de isolamento. Nesta edição a festa será transmitida ao vivo nas redes sociais da prefeitura e o prefeito irá hastear a bandeira às 7h diretamente do Portal da cidade, localizado na BR-262.

Gian Nascimento/Capital News Guerreiro fará hasteamento da bandeira em homenagem a cidade

Sem desfiles, aglomerações e shows devido o covid-19 a administração vem divulgando vídeos de moradores que falam sobre Três Lagoas.

Segundo a assessoria o evento será restrito para poucos convidados no local do Portal, mas todas população poderá acompanhar online.