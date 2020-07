Divulgação Ações do Dia C arrecadam cerca de 88 toneladas de alimentos em MS

Um drive thru de arrecação em três pontos de Campo Grande marcou as comemorações pelo Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C), no último sábado.

Pelo interior, diversas campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, EPIs, material de hiegiene e limpeza ocorreram. Todo esse esforço coletivo arrecadou 88 toneladas de alimentos, 1547 litros de leite, 7460 peças de roupas e calçados,73 760 máscaras, 377 unidades de cobertores e edredons, 1,3 toneladas de kits de higiene e álcool gel, 2 respoiradores e 11 termômetros digitais.

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade e neste momento está mais aflorado do que nunca. As cooperativas promoveram diversas ações sociais do Dia C – Dia de Cooperar, que é um movimento de voluntariado que tem iniciativas totalmente alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030.