ACED comemora 75 anos distribuindo cestas básicas

Divulgação/ACED Cestas básicas foram doadas pelos diretores da entidade

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced) completou 75 anos na última semana e procurou uma maneira diferente e socialmente útil para comemorar. Inspirada pelos seus pioneiros a continuar fazendo história, neste ano por causa da pandemia da Covid-19, decidiu ajudar pessoas necessitadas com cestas básicas através de doações de seus diretores.

Para o presidente Nilson Aparecido Santos, a pandemia está gerando grandes lições aos empresários, mas acima de tudo, trouxe mais empatia. “Começamos o ano planejando uma linda festa aos nossos associados e infelizmente nossos planos tiveram que ser adiados. Mas não poderíamos deixar passar em branco esse marco da Aced, pois uma entidade que completa 75 anos, precisa ser reconhecida”, disse.

Ao mesmo tempo em que sempre defende os interesses de seus associados, a Aced jamais perdeu de vista outro compromisso, o de ajudar a cuidar do Município, pois assim, o setor empresarial também é beneficiado. Em todos esses anos, a associação teve coragem e originalidade, graças ao comprometimento de todas as diretorias que passaram por ela, influenciando direta ou indiretamente, no desenvolvimento de Dourados.

“A casa do empresário pode se orgulhar, pois a Aced agrega força, boas ideias e encampa corajosamente as mobilizações, quando necessário. Os pioneiros foram homens fortes e engajados, que nos inspiram até os dias atuais. Não tenho dúvidas de que a Associação Comercial tem peso, reconhecimento e representação nos destinos da cidade. Parabéns à dos que contribuíram para esta história de sucesso”, ressaltou o presidente da entidade.