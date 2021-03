Ação “De Olho no Coronavírus” encerra 4 festas clandestinas no fim de semana

Divulgação/PMTL Ação busca evitar aglomerações

Prefeitura Municipal de Três Lagoas realizou no último fim de semana a ação “De olho no coronavírus" que visa conter o avanço da pandemia da Covid-19 no município. A ação reuniu a Vigilância Sanitária e as Forças de Segurança Pública com objetivo de evitar aglomerações e fiscalizar o cumprimento do toque de recolher.

Conforme o diretor de Vigilância Sanitária, Christovam Bazan, 4 festas foram encerradas, 43 pessoas foram abordadas descumprindo o toque de recolher e 11 estabelecimentos foram notificados, por estarem funcionando após o horário estipulado em Decreto. “Com o toque de recolher, conseguimos identificar mais rapidamente os locais em que acontecem as aglomerações, e assim, dispersamos o pessoal. Por isso a necessidade de obedecer o horário”, informou Bazan via assessoria.

A fiscalização ocorreu no sábado (20) e domingo (21), e contou com a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público Estadual e das equipes das secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Administração. Segundo a assessoria, nos próximos dias a fiscalização continuará exigindo o cumprimento das medidas restritivas, conforme o Decreto Estadual.