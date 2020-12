Abrasel garante segurança em no setor de alimentação

Tamanho do texto

Divulgação

Após o novo toque de recolher, imposto pelo prefeito Marquinhos Trad, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul publicou uma nota de esclarecimento.

Segue nota na integra:

Desde o início da pandemia, a Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul vem orientando o setor de alimentação fora do lar a seguir as rígidas regras de biossegurança impostas, de maneira a proteger empresários, colaboradores e clientes.

Portanto, pode-se afirmar que o setor é seguro, tanto que os números de contaminação vinham caindo gradativamente e só começaram a subir a poucos dias, talvez influenciados por aglomerações em reuniões na campanha eleitoral, além de festas e eventos clandestinos que se proliferam pelas diversas regiões da cidade

A mudança no toque de recolher é extremamente preocupante, pois o setor vem tentando se recuperar das graves perdas sofridas durante o ano e dezembro é considerado o melhor mês. Essa mudança poderá prejudicar os negócios locais, podendo causar demissões de trabalhadores e até mesmo fechamento de estabelecimentos.

A Abrasel MS acredita que seguindo os protocolos de biossegurança é possível proteger as pessoas e que o ideal é reforçar a fiscalização. Não adianta fechar e restringir as empresas e deixar as aglomerações continuarem a acontecer em festas e eventos clandestinos.

A entidade reforça que o setor não suporta mais tais medidas, que afetam tanto a saúde econômica, quanto física e mental de empresários e trabalhadores e solicita que o poder público aja em favor da cidade e não contrário a quem gera riquezas, trabalho e garante a vida de milhares de pessoas.