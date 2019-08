A unidade das Águas Guariroba do Fácil General Osório atenderá até às 15h nesta-quarta

Tamanho do texto

Divulgação/ Portal MS Atendimento será reduzido

A unidade Águas Guariroba do Fácil General Osório, excepcionalmente nesta quarta-feira (28), terá atendimento ao público até às 15h. A redução do horário acontece devido a uma reforma no espaço.

A empresa voltará com seu atendimento normal, amanhã (29) das 08h às 16h30, reforçamos que os atendimentos das demais unidades de serviços não sofrerão alterações

Serviço:

O Fácil General Osório está localizado na Rua Santo ngelo, 51, Bairro Coronel Antonino. Em casos de dúvidas, o telefone para contato é (67) 3314-4778.